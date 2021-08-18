***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz 01.01.2021 - 30.06.2021 ara dönemi Faaliyet Raporu Ek'te PDF olarak sunulmuştur.SAYGILARIMIZLAGediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959096BIST