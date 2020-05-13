***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.05.2020 16:34
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/05/2020
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş olan , Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ( solo ) ek'te PDF olarak sunulmuştur. SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844736
BIST
16:23100.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 913,19
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:236,9767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0213
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
16:237,5811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:23382,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,53
|Açılış
|: 382,62
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.326.447
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|791.250
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.282.234
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|GEDIK
|19,06
|9.850.373
|% -8,19
|
|ASELS
|28,86
|1.615.244.921
|% 5,25
|
|ECILC
|5,96
|536.064.136
|% 9,96
|
|THYAO
|10,69
|521.012.755
|% 0,47
|
|KRDMD
|2,50
|504.873.783
|% 4,60
|
|ISFIN
|3,88
|504.871.961
|% 4,02
|
|KRDMD
|2,50
|504.873.783
|% 4,60
|
|ISFIN
|3,88
|504.871.961
|% 4,02
|
|EKGYO
|1,30
|169.386.784
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,20
|271.984.229
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|205.187.137
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5599
|8,6028
|% 0,08
|
|Frank
|7,1774
|7,2206
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8513
|1,8606
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|13,90
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.515
|4,30
|
|Tam
|2.545
|2.580
|4,40
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|2,10
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,60
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|0,07
|
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