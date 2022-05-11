***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülen Kar Payı Dağıtımı sonucu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 0 0B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 0 0Ek AçıklamalarGÜNDEM MADDESİ 7) 2021 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan- 2021 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır.- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr 57.731.143 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr 34.218.802,46 TL'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre 1.710.940,12 TL Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kâr 32.507.862,34 TL'dir.- Şirketin mali yapısının korunması, devam etmekte olan yatırımların ve projelerin finansmanı nedeniyle daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmaktayız. Bu nedenle özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için 2021 yılı kârının dağıtılmayıp 32.507.862,34 TL'nın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını, (ek-kâr dağıtım tablosu ek'tedir.)''SAYGILARIMIZLAGEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 23.328.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.332.800Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 65.621.486 41.995.311,094. Vergiler ( - ) 7.890.343 7.776.508,635. Net Dönem Kârı 57.731.143 34.218.802,466. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.710.940,12 1.710.940,128. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 56.020.202,88 32.507.862,34Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 21.697 21.69710. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 56.041.899,88 32.529.559,3411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 56.020.202,88 32.507.862,3420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKARAR TARİHİ : 04/04/2022 - PazartesiKARAR NO : 2022 /09TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. ismail GEZEN, Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Aydan KARAGÖZ,GÜNDEM : 2021 Yılı Olağan Genel Kuruluna Teklif Edilecek Kar Dağıtım Önerisi.KARAR Yönetim Kurulu üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.1. 2021 yılı net dağıtılabilir karının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kar Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır.2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide net dönem Kar 57.731.143 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kar 34.318.802,46 TL'dir. TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre 1.710.940,12-TL Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kar 32.507.862,34 TL'dir.3. Şirketin mali yapısının korunması,devam etmekte olan yatırımların ve projelerin finansmanı nedeniyle daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmaktayız. Bu nedenle özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için 2021 yılı karının dağıtılmayıp 32.507.862,34 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını 11 Mayıs 2022 - Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine,(ek-tablo)Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ŞYönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029368BIST