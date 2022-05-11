***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.05.2022 17:56
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı OGK toplantısında ön izinleri alınmış bulunan kayıtlı sermaye tavanı işlemleri sonuçları hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nca ön izinleri alınmış bulunan, Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının artırılması ve süresinin uzatımına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Sermaye ve Paylar''başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesine geçildi. 31.01.2022 tarihli yazımız ile şirketin kayıtlı sermaye tavanının 105.000.000 TL'ye ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yılları arasında beş yıllık süre ile geçerli olmasına ilişkin yapılan başvurumuza sermaye piyasası Kurulu'nun 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17281 sayılı yazıları ile uygun görüş verilmiştir. Sonrasında Ticaret Bakanlığı'nın 03.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072518522 sayılı yazıları ile izin verilmiştir. Esas Sözleşme tadil metninin oylamasına geçildi. Oy birliği ile kabul edildi. , (ek-onaylı esas sözleşme tadil metni ek'tedir.)
SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme spk onaylı.pdf
EK: 2 spk onay yazısı.pdf
EK: 3 TİCARET BAKANLIĞI ONAY YAZISI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029370
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