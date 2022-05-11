***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı OGK toplantısında ön izinleri alınmış bulunan kayıtlı sermaye tavanı işlemleri sonuçları hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.05.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nca ön izinleri alınmış bulunan, Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının artırılması ve süresinin uzatımına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Sermaye ve Paylar''başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesine geçildi. 31.01.2022 tarihli yazımız ile şirketin kayıtlı sermaye tavanının 105.000.000 TL'ye ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2022-2026 yılları arasında beş yıllık süre ile geçerli olmasına ilişkin yapılan başvurumuza sermaye piyasası Kurulu'nun 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17281 sayılı yazıları ile uygun görüş verilmiştir. Sonrasında Ticaret Bakanlığı'nın 03.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072518522 sayılı yazıları ile izin verilmiştir. Esas Sözleşme tadil metninin oylamasına geçildi. Oy birliği ile kabul edildi. , (ek-onaylı esas sözleşme tadil metni ek'tedir.)SAYGILARIMIZLAGEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 esas sözleşme spk onaylı.pdfEK: 2 spk onay yazısı.pdfEK: 3 TİCARET BAKANLIĞI ONAY YAZISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029370BIST