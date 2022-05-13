***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı artırım işlemlerine ilişkin tescil bildirimi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.05.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 13.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin , 11.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 11. gündem maddesinde görüşülen ve genel kurulca oy birliği ile kabul edilen esas sözleşmenin '' Sermaye ve Paylar başlıklı '' 6.maddesinin tadilene ilişkin değişiklik Gediz Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 59 ilan sıra no ile 13.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 esas sözleşme spk onaylı.pdfEK: 2 spk onay yazısı.pdfEK: 3 TİCARET BAKANLIĞI ONAY YAZISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030143BIST