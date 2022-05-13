***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.05.2022 15:20
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı artırım işlemlerine ilişkin tescil bildirimi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 13.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin , 11.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 11. gündem maddesinde görüşülen ve genel kurulca oy birliği ile kabul edilen esas sözleşmenin '' Sermaye ve Paylar başlıklı '' 6.maddesinin tadilene ilişkin değişiklik Gediz Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 59 ilan sıra no ile 13.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözleşme spk onaylı.pdf
EK: 2 spk onay yazısı.pdf
EK: 3 TİCARET BAKANLIĞI ONAY YAZISI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030143
BIST