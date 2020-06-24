***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852663Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi24.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri dışında herhangi bir katılım olmamıştır.Ancak Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katımı ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.1.4. Oy Hakları1.5. Azlık Hakları1.6. Kar Payı HakkıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniGÜNDEM MADDESİ 7) 2019 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan ‘’Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ekonomik etkileri nedeniyle şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmaktayız. Bu nedenle şirketin mali yapısının korunması ve özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için 2019 yılı karının dağıtılmayıp Olağanüstü Yedek olarak ayrılması. ‘’ önerisi genel kurula okundu, Genel Kurul’un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi. Buna göre Yasal kayıtlarımızda yer alan vergiler ayrılmış Net Dönem karı 7.301.181,03- TL’dir. SPK’ya göre Vergiler ayrılmış Net Dönem karı (konsolide) 11.300.990,00- TL’dir. Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat gereği ayrılma zorunluluğu bulunan yasal yedek Akçenin 117.816,79- TL olarak ayrılması ve sonrasında kalan konsolide net dağıtılabilir dönem karı 11.183.173,21 TL’dır. SPK’ya göre kalan 11.183.173,21- TL nin Olağanüstü yedek olarak ayrılması, yasal kayıtlara göre ise kalan 7.183.364,24- TL’nin Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve geçmiş yıllar karlarına ilavesine, genel kurulun oybirliği ile karar verildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852663Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı24/06/2020 0 % 40,41 % 0,97 % 39,44 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ-GENEL KURUL BİLGİLERİ-2019 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ-GENEL KURUL BİLGİLERİ-2019 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 12 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852697BIST