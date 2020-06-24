***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Nazan KAYA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Aydan KARAGÖZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Aydan KARAGÖZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Nazan KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - İsmail GEZEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Nazan KAYA Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Aydan KARAGÖZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Mehmet Fatih BAKIRDEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - Aydan KARAGÖZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - Nazan KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - İsmail GEZEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Aydan KARAGÖZ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Nazan KAYA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - İsmail GEZEN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852708BIST