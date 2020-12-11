***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.12.2020 17:12
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İLGİ : Borsanız Genel Müdürlüğü'nün 11/12/2020 tarih ve BİAŞ-2- 5019 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda ki açıklamamız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( II-15.1 ) Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı '' 8. maddesine göre faaliyetlerimiz ile ilgili olağandışı ve özel durum açıklamasını gerektiren kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892833
BIST
17:141.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.365
En Düşük
1.343
17:147,8311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0592
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8268
17:149,4970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0949
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,4923
17:14464,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,87
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler17:13
|BRYAT
|326,70
|56.323.881
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.691.310
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|87.653.650
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.852.816
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.176.204
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SELEC
|15,39
|83.513.240
|% -6,27
|
|PKENT
|921,80
|992.760
|% -6,12
|
|GARAN
|9,55
|2.633.849.876
|% 0,53
|
|SISE
|7,21
|2.430.267.566
|% 0,70
|
|PETKM
|4,82
|1.448.000.357
|% 2,12
|
|TUPRS
|100,90
|1.362.512.693
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,11
|1.270.999.004
|% 1,97
|
|DOHOL
|3,11
|1.270.999.004
|% 1,97
|
|SISE
|7,21
|2.430.267.566
|% 0,70
|
|TSKB
|1,77
|596.059.288
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,98
|974.203.332
|% 1,36
|
|PETKM
|4,82
|1.448.000.357
|% 2,12
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8298
|7,8339
|% -0,71
|
|Euro
|9,4979
|9,5042
|% -0,91
|
|Sterlin
|10,3386
|10,3905
|% -1,19
|
|Frank
|8,8039
|8,8570
|% -0,67
|
|Riyal
|2,0898
|2,1002
|% -0,39
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|2,09
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-0,13
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-0,07
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|50,04
|50,04
|-0,21
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:27IDEAS
Yüzde 4.56 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 147, 173 adet işlem
-
17:26IDEAS
Yüzde 5.06 oranında artışla 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 342 adet işlem
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 43 artarak (% 0.90 ) 1, 512
-
17:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TSKB, SISE
-
17:23SARKY
Yüzde 9.15 oranında artışla 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 909, 023 adet işlem