***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİLGİ : Borsanız Genel Müdürlüğü'nün 11/12/2020 tarih ve BİAŞ-2- 5019 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda ki açıklamamız talep edilmiştir.Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ( II-15.1 ) Özel Durumlar Tebliği'nin ''Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı '' 8. maddesine göre faaliyetlerimiz ile ilgili olağandışı ve özel durum açıklamasını gerektiren kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892833BIST