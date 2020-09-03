***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2020 09:50
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, COVID-19 Pandemi salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren çalışma alanlarında ve üretim tesislerinde gerekli tüm önlemleri almıştır. Bu sürece paralel olarak şartların yerine getirildiği yapılan denetim sonucu tespit edilmiş olup, yetkilendirilmiş özel kuruluştan COVID 19 GÜVENLİ İŞ YERİ BELGESİ'ne ilişkin Sertifika almış bulunmaktadır.
SAYGILARIMIZLA
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873058
BIST
12:371.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,60
|Açılış
|: 1.086
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|Önceki Kapanış
|: 1.084
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1.091
En Düşük
1.079
12:377,4356
En Yüksek
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|: 0,72%
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|: 7,4530
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|Önceki Kapanış
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7,4386
En Düşük
7,3591
12:378,8052
En Yüksek
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|: 0,59%
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|: 462,72
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|: 461,22
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463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:37
|HATEK
|11,77
|10.473.539
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.575.943
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.012.470
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.201.667
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|226.645.569
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.225.112
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|RALYH
|5,60
|5.801.421
|% -5,88
|
|NIBAS
|15,50
|493.411
|% -5,26
|
|EUYO
|1,73
|3.560.878
|% -4,95
|
|ASELS
|16,90
|656.769.540
|% 1,81
|
|GSRAY
|3,73
|463.699.143
|% 7,18
|
|TSPOR
|5,89
|404.589.114
|% 6,51
|
|BJKAS
|3,64
|373.690.614
|% 6,74
|
|GARAN
|6,79
|364.661.635
|% -0,88
|
|GSRAY
|3,73
|463.699.143
|% 7,18
|
|EKGYO
|1,73
|196.848.135
|% -2,26
|
|BJKAS
|3,64
|373.690.614
|% 6,74
|
|IHLAS
|0,85
|62.993.149
|% -3,41
|
|TSPOR
|5,89
|404.589.114
|% 6,51
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4325
|7,4356
|% 0,72
|
|Euro
|8,7974
|8,8052
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,8635
|9,9130
|% 0,38
|
|Frank
|8,1339
|8,1829
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9763
|1,9862
|% 0,72
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,40
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|2,98
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|1,44
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,16
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,68
|43,68
|-0,75
|