***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, COVID-19 Pandemi salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren çalışma alanlarında ve üretim tesislerinde gerekli tüm önlemleri almıştır. Bu sürece paralel olarak şartların yerine getirildiği yapılan denetim sonucu tespit edilmiş olup, yetkilendirilmiş özel kuruluştan COVID 19 GÜVENLİ İŞ YERİ BELGESİ'ne ilişkin Sertifika almış bulunmaktadır.SAYGILARIMIZLAGEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873058BIST