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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.09.2020 09:50
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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, COVID-19 Pandemi salgınının ortaya çıktığı ilk günden itibaren çalışma alanlarında ve üretim tesislerinde gerekli tüm önlemleri almıştır. Bu sürece paralel olarak şartların yerine getirildiği yapılan denetim sonucu tespit edilmiş olup, yetkilendirilmiş özel kuruluştan COVID 19 GÜVENLİ İŞ YERİ BELGESİ'ne ilişkin Sertifika almış bulunmaktadır.
                                            SAYGILARIMIZLA
                        GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873058


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