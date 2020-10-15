***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım teşvik belgemizin harcama kalemlerinde yer alan bina inşaat yatırım projemiz için Gediz Belediyesi'ne yapmış olduğumuz başvuru sonucu, 12.10.2020 tarih ve 2020072 ruhsat nolu yapı ruhsat belgesi onaylanmış olup 2147 m2 inşaat ruhsatı alınmıştır.Yapı ruhsatımız bugün itibariyle tarafımıza ulaşmış olup, inşaata ilişkin çalışmalarımız başlamıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882017BIST