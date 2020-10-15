***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 18:32
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım teşvik belgemizin harcama kalemlerinde yer alan bina inşaat yatırım projemiz için Gediz Belediyesi'ne yapmış olduğumuz başvuru sonucu, 12.10.2020 tarih ve 2020072 ruhsat nolu yapı ruhsat belgesi onaylanmış olup 2147 m2 inşaat ruhsatı alınmıştır.
Yapı ruhsatımız bugün itibariyle tarafımıza ulaşmış olup, inşaata ilişkin çalışmalarımız başlamıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882017
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
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1.192
En Düşük
1.175
18:057,9334
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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486,70
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|330,00
|3.051.220
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|104.124.423
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.192.892
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.947.374
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|94.150.571
|% 10,00
|
|ORMA
|14,22
|865.250
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.808
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|190.636
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9278
|7,9293
|% 0,24
|
|Euro
|9,2792
|9,2907
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,2002
|10,2513
|% -0,60
|
|Frank
|8,6317
|8,6837
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1078
|2,1184
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|3,99
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,18
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,99
|42,99
|-0,33
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Seans Raporu
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