***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San.Tic.A.Ş'nin almış olduğu yatırım teşvik belgesinin harcama kalemleri listesinde yer alan'' Bina ve inşaat harcamaları '' içerisinde Gediz Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrika sahasında yapılmak üzere '' Fabrika binası ve '' idari bina inşaat işleri yapım sözleşmesi 'yüklenici firma Karataş Prefabrik İnşaat - Etem Karataş ile imzalanmış olup ön ödemesi bugün gerçekleştirilmiş ve inşaata ilişkin çalışmalar başlamıştır.SaygılarımızlaGEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915907BIST