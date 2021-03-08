***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 14:27
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San.Tic.A.Ş'nin almış olduğu yatırım teşvik belgesinin harcama kalemleri listesinde yer alan
'' Bina ve inşaat harcamaları '' içerisinde Gediz Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrika sahasında yapılmak üzere '' Fabrika binası ve '' idari bina inşaat işleri yapım sözleşmesi '
yüklenici firma Karataş Prefabrik İnşaat - Etem Karataş ile imzalanmış olup ön ödemesi bugün gerçekleştirilmiş ve inşaata ilişkin çalışmalar başlamıştır.
Saygılarımızla
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915907
BIST
17:331.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -7,31
|Açılış
|: 1.550
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|Önceki Kapanış
|: 1.542
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1.554
En Düşük
1.527
17:337,6582
En Yüksek
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|: 1,68%
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|: 7,6450
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|Önceki Kapanış
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7,7087
En Düşük
7,4989
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En Yüksek
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|: 411,29
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419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:33
|TRILC
|12,10
|6.200.137
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.852.878
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.464.417
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,01
|1.893.043.298
|% -2,59
|
|PETKM
|6,17
|1.892.913.290
|% 2,49
|
|KOZAL
|133,40
|1.309.722.585
|% 3,49
|
|KRDMD
|7,27
|1.249.895.552
|% -0,41
|
|THYAO
|14,69
|1.167.208.024
|% -0,61
|
|PETKM
|6,17
|1.892.913.290
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,39
|666.451.739
|% -2,85
|
|GARAN
|9,01
|1.893.043.298
|% -2,59
|
|HALKB
|5,40
|974.323.256
|% 0,19
|
|SKBNK
|1,38
|242.090.807
|% -2,13
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6521
|7,6582
|% 1,68
|
|Euro
|9,0942
|9,1027
|% 1,37
|
|Sterlin
|10,5740
|10,6270
|% 1,69
|
|Frank
|8,1806
|8,2299
|% 1,52
|
|Riyal
|2,0375
|2,0477
|% 1,78
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-5,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,88
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
|
|B. Petrol
|68,97
|68,97
|-0,39
|