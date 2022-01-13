***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 18:33
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2019 - 15.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.01.2022 tarihinde , üretimi birincil etkileyen metal kaplama makinesinin tedarikçi firma tarafından üretiminin pandemi nedeniyle global tedarik problemleri yaşaması, makine de kullanılacak komponentleri tedarik edememesinden dolayı tamamlanamamış olması ve tesisin çevre düzenleme işlemlerinin devam etmesi gerekçeleri ile 29.01.2019 tarih 502098 sayılı ve 15.01.2021 bitiş süresine sahip yatırım teşvik belgemizde yasal mevzuata uygun olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na süre uzatımı başvurusu yapılmıştır.
Değerli yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993666
BIST
18:052.071
En Yüksek
|Değişim
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|: 2.057
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En Düşük
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802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|367,40
|17.632.211
|% 10,00
|
|ISGYO
|3,08
|108.522.573
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,29
|49.411.905
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|72.215.183
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.880.203
|% 9,96
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|INTEM
|107,10
|5.902.739
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,53
|855.227
|% -9,96
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|ISBTR
|44.900,00
|44.900
|% -9,84
|
|UTPYA
|11,14
|1.778.027
|% -7,01
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|BASCM
|9,75
|165.725
|% -5,80
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 2,30
|
|THYAO
|28,78
|4.972.350.109
|% 7,07
|
|EREGL
|31,62
|2.313.117.278
|% 0,13
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,25
|
|SISE
|15,05
|2.059.079.278
|% -0,92
|
|KRDMD
|13,35
|7.142.756.131
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,81
|1.326.806.454
|% -1,80
|
|PETKM
|9,60
|1.924.339.009
|% 0,52
|
|AKBNK
|7,56
|1.367.970.434
|% -0,92
|
|GARAN
|11,88
|2.112.741.794
|% 0,25
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,5107
|13,5286
|% 2,31
|
|Euro
|15,4950
|15,5826
|% 2,81
|
|Sterlin
|18,5232
|18,6160
|% 2,47
|
|Frank
|14,8150
|14,9042
|% 2,78
|
|Riyal
|3,5974
|3,6154
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-8,66
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|Altın Gr.
|790
|790
|13,14
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|10,06
|10,08
|0,21
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|B. Petrol
|84,85
|84,85
|0,18
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Seans Raporu
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17:59EUHOL
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 896, 993 adet işlem
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17:58KAPLM
Yüzde 5.10 oranında artışla 35.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 002, 904 adet işlem
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17:57ALARK
Yüzde 4.78 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 139, 808 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 36, 843.00 milyon TL de
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17:56KRDMB
Yüzde 9.75 oranında artışla 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 635, 963 adet işlem