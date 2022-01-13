***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2019 - 15.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Teşvik Belgesi bitiş süresi sehven 15.01.2021 tarihi olarak hatalı yazılmış olup düzeltilmiş metin aşağıda ki gibidir.13.01.2022 tarihinde , üretimi birincil etkileyen metal kaplama makinesinin tedarikçi firma tarafından üretiminin pandemi nedeniyle global tedarik problemleri yaşaması, makine de kullanılacak komponentleri tedarik edememesinden dolayı tamamlanamamış olması ve tesisin çevre düzenleme işlemlerinin devam etmesi gerekçeleri ile 29.01.2019 tarih 502098 sayılı ve 15.01.2022 bitiş süresine sahip yatırım teşvik belgemizde yasal mevzuata uygun olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na süre uzatımı başvurusu yapılmıştır.Değerli yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993740BIST