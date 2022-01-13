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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.01.2022 20:05
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2019 - 15.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yatırım Teşvik Belgesi bitiş süresi sehven 15.01.2021 tarihi olarak hatalı yazılmış olup düzeltilmiş metin aşağıda ki gibidir.
 13.01.2022 tarihinde , üretimi birincil etkileyen metal kaplama makinesinin tedarikçi firma tarafından üretiminin pandemi nedeniyle global tedarik problemleri yaşaması, makine de kullanılacak  komponentleri tedarik edememesinden dolayı tamamlanamamış olması ve tesisin çevre düzenleme işlemlerinin devam etmesi gerekçeleri ile 29.01.2019 tarih 502098 sayılı ve 15.01.2022 bitiş süresine sahip yatırım teşvik belgemizde yasal mevzuata uygun olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na  süre uzatımı başvurusu yapılmıştır.
              Değerli yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
                Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993740


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