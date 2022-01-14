***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2019-15.10.2020-13.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.01.2022 tarihinde T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatımına ilişkin yapmış olduğumuz başvuru talebimiz 14.01.2022 tarihinde olumlu sonuçlanmış olup yeni belge bitiş tarihimiz 15/07/2023 olmuştur.Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994247BIST