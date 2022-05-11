***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞİrketimizin 11.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna Bağımsız Üye olarak seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanı ve Özgeçmişleri Ek'te PDF olarak sunulmuştur. Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029372BIST