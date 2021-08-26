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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.08.2021 16:59



***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye artırımının tescili ve hak Kullanım tarihinin belirlenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.664.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 23.328.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 116.640 116.640,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 Nâma
B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 11.547.360 11.547.360,000 100,00000 B Grubu B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 11.664.000 11.664.000,000 100,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 31.08.2021

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 19.08.2021
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 19.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 02.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 01.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 26.08.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 11.664.000,00 TL tutarındaki kısmı 2020 yılı Dönem Net Kârı hesabından karşılanmak üzere 11.664.000,00 TL'den 23.328.000,00 TL'na artırılması talebimize, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.08.2021 tarih ve 42/1245 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiştir. Kurulun, 23.08.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-10061 sayılı üst yazısı 25.08.2021 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru 19.08.2021 tarih ve 2021/41 sayılı SPK Kurul Bülteninde yer almaktadır.
Sermaye artımı tescili Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 26.08.2021 tarih ve 97 ilan sıra numarası ile tescil edilmiştir.
Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 31.08.2021 olarak belirlenmiştir.
Saygılarımızla
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960598


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