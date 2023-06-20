***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 105.000.000Mevcut Sermaye (TL) 23.328.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 46.656.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 233.280 233.280,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023 NâmaB Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 23.094.720 23.094.720,000 100,00000 B Grubu B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 23.328.000 23.328.000,000 100,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 20.06.2023SPK Başvuru Tarihi 20.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalar12.06.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusundaŞirketimizin 105.000.000,00 (yüzbeşmilyon) TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak üzere 23.328.000,00 (yirmiüçmilyonüçyüzyirmisekizbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin 2022 yılı dönem net kârından karşılanmak üzere %100 oranında artırılarak 46.656.000,00 (kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin) Türk Lirası'na çıkarılmasınaa) Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 23.328.000 adet paydan 233.280 adet imtiyazlı (A) grubu pay karşılığı 233.280 adet (A) grubu pay 23.094.720 adet imtiyazsız (B) grubu pay karşılığı, 23.094.720 adet (B) grubu pay verilmesine,b) Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,c) İhraç belgesinin ve şirket Esas Sözleşme tadil metninin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6.Maddesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu bugün gerçekleştirilmiştir.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160467BIST