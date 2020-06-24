***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2020 18:54
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 30.05.1999 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞİRKET MÜDÜRÜ - YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet 0.0001 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MURAT KARAOĞUL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 30.05.1999 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ŞİRKET MÜDÜRÜ - YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet 0.0002 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
İSMAİL GEZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.05.2002 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Hayır 0.00001 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.06.2005 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR - Evet 0.0012 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASINDAN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
NAZAN KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.05.2019 İcrada Görevli Değil - SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş-YATIRIMCI İLİŞKİLER YÖNETİCİSİ Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852676 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN EKEN SAPTANMA KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 24.06.2020 İcrada Görevli Değil - SERBEST AVUKAT Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852676 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852719
BIST
18:05114.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -889,94
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
18:056,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
18:057,7312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
18:05389,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,18
|Açılış
|: 389,07
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,25
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|12,43
|93.323.519
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.928.143
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|246.752.889
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.709.019
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,18
|33.643.015
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|3.514.715
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|86.346.813
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,90
|136.537
|% -8,24
|
|KPHOL
|3,44
|48.443
|% -7,03
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|GARAN
|8,19
|1.173.542.652
|% -3,19
|
|PETKM
|4,26
|1.017.546.131
|% 2,90
|
|GUSGR
|4,70
|892.303.272
|% 2,84
|
|TSPOR
|8,02
|757.257.842
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.708.626
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|614.776.089
|% 1,84
|
|KARSN
|2,67
|734.724.964
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4990
|8,5416
|% -0,55
|
|Frank
|7,2092
|7,2526
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-2,42
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.524
|2.540
|2,00
|
|Tam
|2.590
|2.605
|2,10
|
|Yarım
|1.262
|1.274
|1,10
|
|Çeyrek
|633
|638
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,08
|
|B. Petrol
|40,07
|40,07
|-2,56
|
Seans Raporu
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17:59SILVR
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 912, 148 adet işlem
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17:57
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Endeks 114, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 19, 022.00 milyon TL de
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