***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 30.05.1999 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞİRKET MÜDÜRÜ - YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet 0.0001 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MURAT KARAOĞUL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici 30.05.1999 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ŞİRKET MÜDÜRÜ - YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet 0.0002 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -İSMAİL GEZEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 12.05.2002 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Hayır 0.00001 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİMEHMET FATİH BAKIRDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.06.2005 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ - GENEL MÜDÜR - Evet 0.0012 A-B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASINDAN SORUMLU KOMİTE ÜYESİNAZAN KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 15.05.2019 İcrada Görevli Değil - SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş-YATIRIMCI İLİŞKİLER YÖNETİCİSİ Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852676 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN EKEN SAPTANMA KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİAYDAN KARAGÖZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 24.06.2020 İcrada Görevli Değil - SERBEST AVUKAT Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852676 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852719BIST