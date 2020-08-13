***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/08/2020Karar Sayısı12Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıKARAR TARİHİ : 13/08/2020 - PerşembeKARAR NO : 2020 / 12TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. ismail GEZEN, Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Aydan KARAGÖZ,GÜNDEM : 2020/2. dönem Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk.KARARYönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no'lu ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (‘'TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan, Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş bulunan Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,2.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu‘nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,3.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporun, Şirketimizin Aktifleri, Pasifleri, Finansal durumu ve Kar-Zararı ile ilgili gerçeği dürüst birbiçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.ŞYönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868809BIST