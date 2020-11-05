***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









li gerçeği dürüst birbiçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.GEDİZ AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş.YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886425BIST