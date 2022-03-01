***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞİrketimizin 2021 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu ek'te PDF olarak yer almaktadır.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006011BIST