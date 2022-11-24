***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih24/11/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket faaliyetlerine olumlu etkiAçıklamalarŞirketimiz ile Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.arasında, mevcutta var olan ''Polipropilen Plastik Plaka'' ambalaj malzemesi tedariğine ait sözleşme 2023 ve 2024 yıllarını kapsayacak şekilde 1+1 yıl (bir yıl opsiyonlu) olmak üzere toplam 2 yıl için 24.11.2022 tarihinde yenilenmiştir.Yenilenen işbu sözleşmenin şirketimiz faaliyetlerine olumlu katkısı beklenmektedir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082014BIST