***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu,1. 24/06/2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında iki (2) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen aşağıda isimleri yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ettirilmelerine-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Aydan KARAGÖZ2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine istinaden daha önce oluşturulmuş bulunan komite üyeliklerinin aşağıdaki şekliyle yeniden güncellenmesineKurumsal Yönetim Komitesi-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Aydan KARAGÖZ: Komite Başkanı-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Üyesi-Yönetim Kurulu Üyesi Sn İsmail GEZEN: Komite Üyesi-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite ÜyesiDenetimden Sorumlu Komite-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Başkanı- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Aydan KARAGÖZ: Komite ÜyesiRiskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Başkanı-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi-Yönetim Kurulu Üyesi Sn Mehmet Fatih BAKIRDEMİR: Komite Üyesi3. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852689BIST