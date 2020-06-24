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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

24.06.2020 17:33
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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                     Şirketimiz Yönetim Kurulu,
1.             24/06/2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında iki (2) yıl süre ile görev yapmak  üzere seçilen aşağıda isimleri yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ettirilmelerine  
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi   Sn Nazan KAYA
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi   Sn Aydan KARAGÖZ
 
2.             Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine istinaden daha önce oluşturulmuş bulunan  komite üyeliklerinin aşağıdaki şekliyle yeniden güncellenmesine
Kurumsal Yönetim Komitesi
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Aydan KARAGÖZ: Komite Başkanı
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Üyesi
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn İsmail GEZEN: Komite Üyesi
-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Başkanı
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn  Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Başkanı
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn Mehmet Fatih BAKIRDEMİR: Komite Üyesi
3.             Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine,
                    
                 Oy birliği ile karar verilmiştir.
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
                  YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852689


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