***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuzun 11.05.2022 tarih ve 2022/14 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu' nunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine istinaden daha önce oluşturulmuş olan Yönetim kurulu komiteleri aşağıda ki şekilde güncellenmiştir.a- Kurumsal Yönetim Komitesi- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Aydan KARAGÖZ: Komite Başkanı-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Üyesi-Yönetim Kurulu Üyesi Sn İsmail GEZEN: Komite Üyesi-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite Üyesib- Denetimden Sorumlu Komite-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Başkanı- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesic- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Başkanı-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi-Yönetim Kurulu Üyesi Sn Mustafa DÖNMEZ: Komite ÜyesiAday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029413BIST