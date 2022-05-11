***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.05.2022 18:32
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuzun 11.05.2022 tarih ve 2022/14 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu' nunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine istinaden daha önce oluşturulmuş olan Yönetim kurulu komiteleri aşağıda ki şekilde güncellenmiştir.
a- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Aydan KARAGÖZ: Komite Başkanı
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Üyesi
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn İsmail GEZEN: Komite Üyesi
-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite Üyesi
b- Denetimden Sorumlu Komite
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Başkanı
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi
c- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Nazan KAYA: Komite Başkanı
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn Mustafa DÖNMEZ: Komite Üyesi
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029413
BIST