***GEDZA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2020 08:58
***GEDZA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDZA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Karaoğul tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826776
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
0
En Düşük
0
18:056,1451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1349
18:056,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
18:05328,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,75
|Açılış
|: 328,33
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|PETKM
|3,34
|205.254.366
|% 0,00
|
|TCELL
|13,37
|122.353.903
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,16
|19.170.845
|% 0,00
|
|TDGYO
|1,68
|5.758.909
|% 0,00
|
|KUYAS
|1,28
|14.203.494
|% 0,00
|
|PETKM
|3,34
|205.254.366
|% 0,00
|
|TCELL
|13,37
|122.353.903
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,16
|19.170.845
|% 0,00
|
|TDGYO
|1,68
|5.758.909
|% 0,00
|
|KUYAS
|1,28
|14.203.494
|% 0,00
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% 0,00
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% 0,00
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% 0,00
|
|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% 0,00
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% 0,00
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9251
|7,9648
|% -0,03
|
|Frank
|6,5533
|6,5928
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6323
|1,6405
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|13,83
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|38,08
|38,08
|0,86
|