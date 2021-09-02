***GEDZA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
02.09.2021 09:51
***GEDZA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 31.08.2021 tarihinde başlayan % 100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 02.09.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961371
BIST
18:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,45
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
18:058,3097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0356
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
18:059,8754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0249
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
18:05488,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 7,25
|Açılış
|: 488,81
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,83
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYLUM
|4,40
|34.684.327
|% 10,00
|
|CASA
|129,80
|1.341.481
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.370.773
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.691.248
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.413.374
|% -9,99
|
|SNKRN
|26,08
|200.879
|% -6,86
|
|BURCE
|20,34
|8.992.730
|% -6,61
|
|KERVN
|0,58
|1.091.410
|% -6,45
|
|UFUK
|20,06
|232.216
|% -6,35
|
|THYAO
|12,89
|1.135.766.196
|% -0,08
|
|GARAN
|9,80
|1.008.509.681
|% -0,61
|
|SASA
|28,44
|570.662.505
|% 0,85
|
|EREGL
|18,14
|529.470.720
|% -1,47
|
|KRDMD
|7,61
|512.503.723
|% -1,17
|
|ODAS
|1,58
|320.067.482
|% 2,60
|
|ZOREN
|1,74
|292.559.485
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,62
|296.144.698
|% -0,76
|
|GARAN
|9,80
|1.008.509.681
|% -0,61
|
|AKYHO
|2,43
|217.371.735
|% -2,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3032
|8,3097
|% 0,43
|
|Euro
|9,8637
|9,8754
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,4814
|11,5389
|% 0,58
|
|Frank
|9,0562
|9,1108
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2074
|2,2184
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|23,17
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,25
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,25
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-0,11
|