***GENIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
04.08.2021 16:52
***GENIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Gen İlaç payları, 05/08/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Ticaret ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 300.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
GEN ILAC XUTUM 05/08/2021
GEN ILAC XTUMY 05/08/2021
GEN ILAC XYLDZ 05/08/2021
GEN ILAC XHARZ 05/08/2021
GEN ILAC XUHIZ 05/08/2021
GEN ILAC XTCRT 05/08/2021
GEN ILAC XSANK 05/08/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954703
BIST
18:001.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:008,4766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0717
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4830
En Düşük
8,3721
18:0010,0372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0576
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0567
En Düşük
9,9509
18:00493,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,47
|Açılış
|: 493,52
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EMKEL
|2,97
|60.096.252
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,67
|36.669.247
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.321.085
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.112.471
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.783.335
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.904.358
|% -9,95
|
|KGYO
|8,32
|36.377.768
|% -5,45
|
|TKURU
|217,00
|3.265.584
|% -5,03
|
|CRFSA
|38,68
|5.587.765
|% -4,26
|
|ATAGY
|4,60
|11.946.159
|% -4,17
|
|GARAN
|9,12
|2.295.912.156
|% 2,93
|
|THYAO
|12,62
|764.155.813
|% -0,08
|
|AKBNK
|5,43
|623.209.213
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,86
|556.336.685
|% 0,90
|
|KOZAL
|106,00
|506.139.464
|% 1,24
|
|GARAN
|9,12
|2.295.912.156
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,45
|405.390.671
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,39
|179.855.334
|% 4,51
|
|AKBNK
|5,43
|623.209.213
|% 1,50
|
|ODAS
|1,35
|119.367.236
|% 1,50
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4719
|8,4765
|% 0,85
|
|Euro
|10,0302
|10,0373
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,7472
|11,8061
|% 0,79
|
|Frank
|9,3103
|9,3664
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2520
|2,2633
|% 0,82
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,54
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,61
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,08
|71,08
|-1,33
|