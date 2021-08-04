***GENIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***GENIL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [GENIL]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarGen İlaç payları, 05/08/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Ticaret ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 300.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiGEN ILAC XUTUM 05/08/2021GEN ILAC XTUMY 05/08/2021GEN ILAC XYLDZ 05/08/2021GEN ILAC XHARZ 05/08/2021GEN ILAC XUHIZ 05/08/2021GEN ILAC XTCRT 05/08/2021GEN ILAC XSANK 05/08/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954703BIST