***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:00
***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955257
BIST
10:381.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
10:388,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0603
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5923
En Düşük
8,5140
10:3810,1548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0479
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1730
En Düşük
10,0744
10:38495,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,64
|Açılış
|: 495,95
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
496,14
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:38
|PENTA
|48,78
|6.627.985
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|24.246.669
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,80
|27.301.225
|% 9,59
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|GENIL
|12,85
|424.775.147
|% 8,71
|
|AGYO
|2,87
|11.436.881
|% -9,75
|
|EDIP
|4,54
|8.754.906
|% -7,72
|
|ISGSY
|10,96
|37.726.509
|% -6,56
|
|DERIM
|9,77
|3.192.063
|% -6,33
|
|KRSTL
|1,87
|5.580.675
|% -6,03
|
|GARAN
|9,34
|432.047.130
|% 0,86
|
|GENIL
|12,85
|424.775.147
|% 8,71
|
|SASA
|30,60
|286.956.461
|% 3,17
|
|THYAO
|12,91
|269.207.690
|% 1,18
|
|IZMDC
|2,91
|144.574.463
|% -2,68
|
|EKGYO
|1,84
|106.866.266
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,91
|144.574.463
|% -2,68
|
|GARAN
|9,34
|432.047.130
|% 0,86
|
|GENIL
|12,85
|424.775.147
|% 8,71
|
|AKBNK
|5,54
|137.776.869
|% 0,36
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5760
|8,5802
|% 0,71
|
|Euro
|10,1493
|10,1548
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,8898
|11,9494
|% 0,50
|
|Frank
|9,4021
|9,4587
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2767
|2,2881
|% 0,52
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,64
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,67
|71,67
|0,38
|