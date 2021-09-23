***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2021 16:29
***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964990
BIST
16:571.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,50
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
16:578,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0891
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
16:5710,2895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1751
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
16:57491,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 491,73
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler16:57
|YEOTK
|66,55
|203.520.502
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.261.301
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|59.431.646
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.328.394
|% 9,87
|
|NUGYO
|9,65
|64.803.736
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.439.404
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,44
|111.308.814
|% -9,96
|
|KTSKR
|58,00
|19.866.686
|% -7,94
|
|NIBAS
|8,49
|14.203.947
|% -5,35
|
|GARAN
|9,23
|2.785.692.224
|% -2,64
|
|EREGL
|16,93
|967.922.947
|% 0,18
|
|THYAO
|13,23
|919.689.573
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,40
|761.025.282
|% -1,64
|
|AKBNK
|5,32
|634.855.280
|% -2,92
|
|YKBNK
|2,40
|761.025.282
|% -1,64
|
|GARAN
|9,23
|2.785.692.224
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,83
|520.611.795
|% 2,23
|
|AKBNK
|5,32
|634.855.280
|% -2,92
|
|ODAS
|1,37
|145.991.124
|% 1,48
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7396
|8,7410
|% 1,03
|
|Euro
|10,2832
|10,2895
|% 1,73
|
|Sterlin
|11,9627
|12,0227
|% 1,84
|
|Frank
|9,4246
|9,4814
|% 1,31
|
|Riyal
|2,3215
|2,3331
|% 0,94
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-16,67
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.310
|-5,00
|
|Tam
|3.243
|3.327
|-5,00
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|-2,42
|
|Çeyrek
|786
|805
|-1,21
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,05
|
|B. Petrol
|76,46
|76,46
|0,27
|
Seans Raporu
16:57
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17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 08 kaybederek (% -0.93 ) 1, 498
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17:11XU100
Endeks 1, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 15, 198.00 milyon TL de
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17:11NUGYO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 216, 257 adet işlem
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17:09ISKPL
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 049 adet işlem
-
17:07FRIGO
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 19.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 590 adet işlem