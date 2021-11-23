***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:31
***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979231
BIST
15:231.776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 20,78
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
15:2313,0190
En Yüksek
|Değişim
|: 14,14%
|| 1,6128
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
15:2314,6259
En Yüksek
|Değişim
|: 14,06%
|| 1,8034
|Açılış
|: 14,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
15:23742,27
En Yüksek
|Değişim
|: 12,07%
|| 79,93
|Açılış
|: 742,27
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
742,56
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler15:17
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|52.702.248
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.079.254
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|151.964.971
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.909.539
|% 9,98
|
|GESAN
|25,18
|74.203.640
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,34
|710.015.042
|% -9,79
|
|ADESE
|0,97
|179.085.542
|% -9,35
|
|MERCN
|10,33
|78.596.221
|% -7,10
|
|AVOD
|5,15
|41.163.542
|% -7,04
|
|KRDMD
|8,64
|2.732.234.939
|% 3,85
|
|SISE
|11,87
|2.531.994.344
|% 5,89
|
|GARAN
|11,72
|2.395.624.340
|% -1,84
|
|EREGL
|22,84
|1.674.641.160
|% 5,94
|
|THYAO
|18,19
|1.644.921.475
|% 3,18
|
|KRDMD
|8,64
|2.732.234.939
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,47
|1.098.860.553
|% -1,98
|
|ODAS
|1,58
|450.381.845
|% -3,66
|
|SISE
|11,87
|2.531.994.344
|% 5,89
|
|GARAN
|11,72
|2.395.624.340
|% -1,84
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1750
|13,4324
|% 17,76
|
|Euro
|14,8563
|15,0538
|% 17,40
|
|Sterlin
|16,9926
|17,0778
|% 11,57
|
|Frank
|13,6285
|13,7106
|% 11,91
|
|Riyal
|3,3925
|3,4095
|% 11,91
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-9,21
|
|Altın Gr.
|728
|728
|65,59
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.881
|462,00
|
|Tam
|4.779
|4.916
|469,86
|
|Yarım
|2.310
|2.378
|227,28
|
|Çeyrek
|1.159
|1.189
|113,64
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,66
|0,79
|
|B. Petrol
|78,63
|78,63
|-1,07
|
Seans Raporu
15:17
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