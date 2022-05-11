***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 15:53
***GENIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029191
BIST
16:202.429
En Yüksek
|Değişim
|: -2,45%
|| -61,13
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:2015,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0802
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:2016,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1433
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:20911,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 8,73
|Açılış
|: 911,14
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ULUUN
|10,38
|72.795.666
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.773.616
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|32.948.454
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|KLMSN
|11,16
|14.850.984
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|60.923.958
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.715.536
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.206.906
|% -9,98
|
|THYAO
|41,68
|2.410.530.598
|% -1,23
|
|SISE
|19,75
|2.292.372.896
|% -1,45
|
|KRDMD
|16,26
|1.805.740.040
|% -1,87
|
|ASELS
|23,76
|1.578.736.039
|% -1,74
|
|SAHOL
|20,00
|1.252.494.868
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,69
|581.354.253
|% -2,89
|
|YKBNK
|4,62
|837.734.433
|% -4,74
|
|VAKBN
|4,39
|527.543.716
|% -4,36
|
|KARSN
|5,17
|599.802.645
|% 0,98
|
|SISE
|19,75
|2.292.372.896
|% -1,45
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3141
|15,3265
|% 0,53
|
|Euro
|16,1948
|16,2258
|% 0,89
|
|Sterlin
|18,8589
|18,9535
|% 0,60
|
|Frank
|15,3829
|15,4756
|% 0,72
|
|Riyal
|4,0741
|4,0946
|% 0,40
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|9,73
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,73
|
|Cumhuriyet
|6.158
|6.251
|4,00
|
|Tam
|6.133
|6.291
|6,30
|
|Yarım
|2.964
|3.043
|3,04
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,77
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,27
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,70
|