***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.09.2021 18:08
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28-30 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL olduğunu gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metni Ankara Ticaret Sicili tarafından tescil ve ilan edilerek süreç tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963977
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
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|Açılış
|: 1.434
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En Düşük
1.420
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490,42
En Düşük
485,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|16,50
|20.833.021
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,27
|23.026.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|485.079.125
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.383.726
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|400.064.202
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|22.070.721
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.396.579
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.555.436
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.532.005
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,85
|1.109.324
|% -9,86
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,20
|1.163.660.610
|% 2,34
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|ORCAY
|19,50
|661.199.527
|% 2,31
|
|SISE
|8,38
|639.735.008
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,47
|577.265.945
|% -0,40
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|MRGYO
|1,12
|162.265.649
|% -3,45
|
|ODAS
|1,44
|179.876.656
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4290
|8,4336
|% 0,02
|
|Euro
|9,9625
|9,9696
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,6398
|11,6982
|% 0,24
|
|Frank
|9,1387
|9,1938
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2431
|2,2544
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-10,97
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|1,92
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