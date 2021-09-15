***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28-30 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 50.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL olduğunu gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metni Ankara Ticaret Sicili tarafından tescil ve ilan edilerek süreç tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963977BIST