***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiPlanlı Bakım Onarım çalışmaları nedeniyle üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniPlanlı bakım/onarım çalışmalarıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi13.06.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarPlanlı çalışmanın sona ermesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih30.06.2022Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarŞirketimizin, Ankara'da bulunan üretim tesisinde, planlı bakım/onarım çalışmaları nedeniyle 13 Haziran 2022 – 29 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 13 iş günü süreyle üretime ara verilecektir. 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren üretime devam edilecektir.Planlanan bakım/onarım çalışmalarının şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036911BIST