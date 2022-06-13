***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
13.06.2022 13:48
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Planlı Bakım Onarım çalışmaları nedeniyle üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Planlı bakım/onarım çalışmaları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
13.06.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
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Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Planlı çalışmanın sona ermesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
30.06.2022
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Şirketimizin, Ankara'da bulunan üretim tesisinde, planlı bakım/onarım çalışmaları nedeniyle 13 Haziran 2022 – 29 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 13 iş günü süreyle üretime ara verilecektir. 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren üretime devam edilecektir.
Planlanan bakım/onarım çalışmalarının şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036911
BIST