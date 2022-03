***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









Bilgiler bölümü?nde yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket henüz Yönetim Kurulu Komiteleri?ni oluşturmamıştır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıHukuki Açıklamalarç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıHukuki Açıklamalard) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıHukuki Açıklamalare) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıHukuki Açıklamalarf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketin Karşılıklı İştiraki bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıHasta Odaklı Projeler ve Sosyal Sorumlulukİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı43Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıhttps://www.genilac.com.tr/kurumsal-yapi - Esas SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıŞirketimiz 27-28 Temmuz 2021 tarihinde halka arz edilmiş olup, 5 Ağustos?ta Borsa?da işlem görmeye başlamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 5. maddesinin 4. fıkrası uyarınca yapılacak ilk genel kurul itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri?ne uyum sağlama zorunluluğumuz bulunduğundan komiteler 2021 yılı hesap dönemine ait Genel Kurul itibariyle oluşturulacaktır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıHenüz komitelerin oluşturulmaması nedeniyle komite çalışma usül ve esasları da KAP?ta duyurulmamış olup komitelerin oluşturulması ile eş anlı olarak çalışma usül ve esasları da KAP?ta duyurulacaktır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDiğer (Other) Paylarımız 05.08.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı için Yönetim Kurulu Komiteleri Henüz oluşturulmamıştır. Paylarımız 05.08.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı için Yönetim Kurulu Komiteleri Henüz oluşturulmamıştır. Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007516BIST