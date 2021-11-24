***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGEN üretim tesislerimizde üretimi gerçekleştirilen, manyetik rezonans görüntüleme sistemlerinde tanı yapmada kullanılan "Gadobutrol Monohidrat" etken maddesini içeren, Genbutrol 15 mmol/15 mL ve Genbutrol 7,5 mmol/7,5 mL ürünlerimizin ülkemizde ruhsatlandırma süreçleri tamamlanmıştır.Ruhsatlandırma süreci tamamlanan ürünlerimizin, Şirketimizin satışlarına katkısının 2022 yılı için toplam 155.000 kutu ve yaklaşık 41.000.000 TL, 2023 yılı için toplam 186.000 kutu ve yaklaşık 59.000.000 TL ve 2024 yılı için toplam 223.200 kutu ve yaklaşık 85.000.000 TL olması hedeflenmektedir.Ruhsatlandırma süreci tamamlanan ürünlerimiz ile şirketimizin ürün yelpazesi ve hasta odaklı çözümlerinin kapsamı genişletilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979458BIST