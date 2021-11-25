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***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.11.2021 15:29
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesinde şirketimiz hakkında aşağıdaki ilan yayınlanmıştır.
Ankara ili Sincan, ilçesi ASO 2. VE 3. Organize Sanayi Bölgesi, Alcı OSB Mahallesi, 2013. Cadde, NO: 24 mevkiindeki GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic.A.Ş. tarafından yapılması planlanan Farmasötik Müstahzarlar Üretimi Alan ve Kapasite Artışı (Tablet ve film (16.700.000 kutu), Sert jelatin kapsül (4.080.000 kutu), Steril likid flakon (38.250.000 kutu), Steril liyofilize flakon (100.000.000 kutu) , Şırınga/Kartuş (24.480.000 kutu), Steril ampul (25.000.000 kutu)) projesi ile ilgili olarak ANKARA Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Süreci başlamıştır.
Duyuruya aşağıdaki linkten erişilebilir. 
https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979611


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