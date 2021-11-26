***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGEN üretim tesisimizde üretimi gerçekleştirilen ve ülkemizde de ruhsatlı olan, Gastro-Özofajial Reflü/Ülser hastalıklarının tedavisinde kullanılan "Esomeprazol sodyum" etken maddesini içeren, Genium adlı ürünümüzün Filipinler'de ruhsatlandırma süreci tamamlanmıştır.Ruhsatlandırma süreci tamamlanan ürünümüz ile şirketimizin küresel anlamdaki faaliyetlerinin genişleyeceği ve şirketimiz satışlarının olumlu olarak etkileneceği değerlendirilmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979781BIST