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***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.11.2021 13:50
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

GEN üretim tesisimizde üretimi gerçekleştirilen ve ülkemizde de ruhsatlı olan, Gastro-Özofajial Reflü/Ülser hastalıklarının tedavisinde kullanılan "Esomeprazol sodyum" etken maddesini içeren, Genium adlı ürünümüzün Filipinler'de ruhsatlandırma süreci tamamlanmıştır.
Ruhsatlandırma süreci tamamlanan ürünümüz ile şirketimizin küresel anlamdaki faaliyetlerinin genişleyeceği ve şirketimiz satışlarının olumlu olarak etkileneceği değerlendirilmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979781


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