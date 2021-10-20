***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin BaşlatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 80.000.000Ek AçıklamalarŞirketimizin 20 Ekim 2021 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında1. Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, II-22.1 sayılı Geri alınan Paylar Tebliği'nin ("Tebliğ") yakın ve ciddi kaybın tespitine ilişkin şartlarına tabi olmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde yapmış olduğu Basın Duyuruları çerçevesinde Borsa İstanbul'da paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar'da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına,2. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %1,67'sine karşılık gelen 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,3. Geri alım için ayrılacak olan fonun 80.000.000 TL olarak belirlenmesine,4. Yürütülecek geri alım işlemlerinin Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına,5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971583BIST