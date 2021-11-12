***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.11.2021 08:57
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan
'Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor' ek'te yer almaktadır.
Değerli Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977251
BIST
10:141.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,71
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
10:149,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0241
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
10:1411,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0183
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
10:14593,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,44
|Açılış
|: 593,70
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler10:12
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|BRSAN
|26,30
|13.883.480
|% 6,39
|
|DOAS
|44,04
|45.166.139
|% 6,07
|
|ADESE
|1,42
|70.828.465
|% 5,19
|
|ATATP
|55,55
|17.118.870
|% 4,81
|
|KZBGY
|32,02
|6.372.396
|% -9,96
|
|BASGZ
|16,19
|61.599.919
|% -6,36
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|ULUFA
|2,46
|2.974.005
|% -4,65
|
|MMCAS
|5,70
|30.221
|% -4,20
|
|PETKM
|7,55
|341.809.223
|% -1,31
|
|KRDMD
|7,57
|124.109.189
|% 2,02
|
|GARAN
|10,65
|119.806.438
|% 0,47
|
|THYAO
|17,99
|117.653.250
|% 1,52
|
|ISCTR
|6,30
|93.971.307
|% 1,78
|
|ADESE
|1,42
|70.828.465
|% 5,19
|
|PETKM
|7,55
|341.809.223
|% -1,31
|
|SKBNK
|1,12
|34.523.204
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,57
|124.109.189
|% 2,02
|
|TSKB
|1,59
|23.783.234
|% 2,58
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9216
|9,9274
|% 0,24
|
|Euro
|11,3617
|11,3687
|% 0,16
|
|Sterlin
|13,2581
|13,3246
|% 0,46
|
|Frank
|10,7393
|10,8040
|% 0,34
|
|Riyal
|2,6434
|2,6566
|% 0,39
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-3,95
|
|Altın Gr.
|594
|594
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,05
|8,06
|0,03
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|-0,63
|