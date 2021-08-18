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***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.08.2021 17:33



***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak No: D:3 Çankaya Ankara
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler ASO 2.ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Alcı OSB Mah. 2013. Cadde No:24 Sincan Ankara

İnternet Adresi www.genilac.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@genilac.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak No: D:3 Çankaya Ankara +903122196219 +903122196010

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özgü Deniz Şahin Avukat 05.08.2021 0505 1771036 ozgu.sahin@genilac.com - -
Şükrü Türkmen Yönetim Kurulu Üyesi 05.08.2021 0553 2735374 s.turkmen@genilac.com - -

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine göre Şirketin faaliyet konusu özetle
(1) Tıp ve ilaç sanayinde kullanılan kimyasal maddeler teşhis reaktiflerin, radyoaktif tanı kitlerinin, eczane ve hastane levazımatının alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak,
(2) Tıp ve veterinerlikte kullanılan tedavi ve teşhis amaçlı ilaç ve müstahzarların alım ve satımını, ithalatını ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak,
(3) İlaç ve tıpta kullanılan laboratuvar cihazları ve sarf malzemelerinin alım ve satımını, ithalatını ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak,

Şirketin Süresi Süresiz

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama TRY 55000000 TRY
B Nama TRY 245000000 TRY

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABİDİN GÜLMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
ŞÜKRÜ TÜRKMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ÖMER DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
AHMET CEBECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
HALİME EVRİM HAMAMCIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELÇUK DENİZ KARAGÜLLE GENEL MÜDÜR YAR.( SATIŞ-PAZARLAMA) Tıp Doktoru GENEL MÜDÜR YAR.( SATIŞ-PAZARLAMA) YOK
NADİR ULU GENEL MÜDÜR YAR.( ARGE-ÜRETİM) Tıp Doktoru GENEL MÜDÜR YAR.( ARGE-ÜRETİM) YOK
ÖZGÜ BOZALP GENEL MÜDÜR YAR.( DIŞ TİCARET) Diğer GENEL MÜDÜR YAR.( DIŞ TİCARET) YOK
YAĞMUR SELİN GÜLMÜŞ KOLAY GENEL MÜDÜR YAR.( İK) Bilgisayar Mühendisi GENEL MÜDÜR YAR.( İK) ŞİRKET MÜDÜRÜ

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GENJECT SAĞLIK ÜRÜNLERİ KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. ENJEKTÖR ÜRETİMİ 21250000 17085000 TRY 80,40 Bağlı Ortaklık
ELİXİR İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş. İLAÇ ARAŞTIRMA ARGE 1000000 850000 TRY 85 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959016


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Cumhuriyet 3.235 3.284 2,00  
Tam 3.217 3.298 -0,29  
Yarım 1.555 1.595 -0,14  
Çeyrek 780 798 -0,07  
Gümüş.Ons 23,25 23,28 -0,24  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,02  
B. Petrol 66,14 66,14 -2,09  
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