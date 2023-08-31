***GENIL* *GESAN* *BRLSM* *KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
31.08.2023 17:56
***GENIL******GESAN******BRLSM******KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [BRLSM, GENIL, GESAN, KZBGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.19 maddesi uyarınca, 01.09.2023 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BIRLESIM MUHENDISLIK XHARZ 01/09/2023
GEN ILAC XHARZ 01/09/2023
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI XHARZ 01/09/2023
KIZILBUK GYO XHARZ 01/09/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190590
BIST