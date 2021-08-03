***GENTS* *AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.08.2021 09:02
***GENTS******AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFGY, GENTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E %161,13726 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,149 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) GENTS.E %29,22077 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,157 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GENTS.E %0,64935 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,157 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954292
BIST
10:221.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.402
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|Önceki Kapanış
|: 1.400
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1.404
En Düşük
1.397
10:228,3095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
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|Açılış
|: 8,3500
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|Önceki Kapanış
|: 8,4380
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8,3816
En Düşük
8,2921
10:229,8904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
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|Açılış
|: 9,9000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:22485,11
En Yüksek
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|Açılış
|: 485,11
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|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
483,83
BIST En Aktif Hisseler10:22
|IDGYO
|3,63
|9.945.126
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|25.403.080
|% 9,99
|
|DAGI
|2,68
|19.780.721
|% 9,84
|
|ORMA
|31,20
|118.404
|% 9,01
|
|INTEM
|42,60
|10.610.573
|% 7,68
|
|METUR
|5,82
|14.457.747
|% -5,21
|
|KUYAS
|2,59
|7.206.941
|% -5,13
|
|IDEAS
|49,22
|129.811
|% -4,98
|
|BURCE
|19,29
|1.187.070
|% -4,50
|
|BMSCH
|8,65
|24.313.277
|% -4,42
|
|SISE
|7,76
|218.548.757
|% 0,52
|
|GARAN
|8,61
|169.982.331
|% 0,70
|
|EREGL
|19,80
|117.708.152
|% 0,51
|
|KARSN
|4,05
|84.801.265
|% -1,70
|
|ASELS
|15,97
|72.508.680
|% -0,44
|
|SISE
|7,76
|218.548.757
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,40
|60.234.658
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,82
|37.915.238
|% 0,55
|
|KARSN
|4,05
|84.801.265
|% -1,70
|
|GARAN
|8,61
|169.982.331
|% 0,70
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3051
|8,3095
|% -0,46
|
|Euro
|9,8721
|9,8904
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,5410
|11,5989
|% -0,14
|
|Frank
|9,1620
|9,2172
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2134
|2,2245
|% -0,26
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,83
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,31
|