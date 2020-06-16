***GENTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
16.06.2020 17:06
***GENTS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
17.06.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
GENTAŞ GENTS 6,20689 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851400
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0177
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0241
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05380,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,25
|Açılış
|: 380,73
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|13,53
|74.908.028
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.567.647
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|84.842.622
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|199.873.643
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.785.261
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|374.001
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|797.068
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.935.489
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.351.824
|% -9,20
|
|VAKFN
|3,25
|266.324.787
|% -6,07
|
|GARAN
|8,22
|1.274.551.743
|% 1,99
|
|ASELS
|32,52
|1.243.668.354
|% 1,69
|
|ODAS
|2,15
|962.392.177
|% 5,39
|
|ISFIN
|3,98
|820.076.164
|% 1,27
|
|TCELL
|14,74
|814.008.514
|% 2,08
|
|ODAS
|2,15
|962.392.177
|% 5,39
|
|EKGYO
|1,94
|714.624.276
|% 1,57
|
|KARSN
|2,28
|619.261.752
|% 2,24
|
|IEYHO
|0,90
|195.900.622
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,30
|699.757.355
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5768
|8,6198
|% 0,04
|
|Frank
|7,1656
|7,2088
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|3,73
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,18
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.485
|1,40
|
|Tam
|2.534
|2.553
|1,50
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|0,80
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|1,30
|