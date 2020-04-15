***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:04
***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838276
BIST
11:4695.368
En Yüksek
|Değişim
|: -3,23%
|| -3.182,15
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
11:466,8598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0434
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8598
En Düşük
6,8079
11:467,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
11:46377,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,22
|Açılış
|: 377,54
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|5.642.780
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|13.654.500
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|DOCO
|397,80
|42.562.356
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|418.523.546
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|12.242.422
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|28.065.814
|% -9,98
|
|BURVA
|17,01
|1.542.861
|% -9,95
|
|THYAO
|10,44
|1.076.070.933
|% -4,22
|
|ASELS
|26,16
|856.064.798
|% -4,11
|
|GARAN
|8,33
|439.377.225
|% -2,91
|
|PGSUS
|55,45
|418.523.546
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,39
|225.202.360
|% 3,65
|
|YKBNK
|1,94
|202.215.497
|% -4,90
|
|THYAO
|10,44
|1.076.070.933
|% -4,22
|
|IHLGM
|1,02
|84.398.371
|% -7,27
|
|IHLAS
|0,62
|44.977.532
|% -7,46
|
|MNDRS
|1,49
|105.776.872
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5580
|8,6009
|% -0,26
|
|Frank
|7,0845
|7,1272
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8183
|1,8274
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-14,99
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.478
|-1,90
|
|Tam
|2.485
|2.550
|-2,00
|
|Yarım
|1.209
|1.241
|-1,00
|
|Çeyrek
|606
|621
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,21
|28,21
|-1,39
|