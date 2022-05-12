***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 12:29
***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029692
BIST
13:462.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -65,45
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:4615,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0999
|Açılış
|: 26,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:4616,1799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0459
|Açılış
|: 10,4434
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6282
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:46914,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,65
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:46
|GLBMD
|7,15
|18.691.283
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.584.617
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.020.131
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,84
|62.121.066
|% 9,33
|
|ULUUN
|11,13
|269.643.827
|% 7,23
|
|LIDFA
|6,21
|616.343
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.752.825
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|816.634
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,20
|2.699.936.833
|% -2,37
|
|SISE
|19,48
|2.031.127.121
|% -2,40
|
|KRDMD
|15,86
|1.514.545.653
|% -4,86
|
|ASELS
|22,84
|1.192.065.540
|% -4,27
|
|EREGL
|32,82
|1.164.370.499
|% -3,87
|
|EKGYO
|2,68
|663.852.229
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|773.404.012
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,57
|381.764.819
|% -2,19
|
|SISE
|19,48
|2.031.127.121
|% -2,40
|
|ODAS
|2,33
|226.956.397
|% -4,90
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3934
|15,4018
|% 0,65
|
|Euro
|16,1408
|16,1799
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,7380
|18,8320
|% 0,27
|
|Frank
|15,3935
|15,4862
|% 0,38
|
|Riyal
|4,0917
|4,1122
|% 0,59
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-5,08
|
|Altın Gr.
|916
|916
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.117
|6.272
|-19,71
|
|Yarım
|2.957
|3.034
|-9,54
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|-4,77
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,10
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,53
|-0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,68
|