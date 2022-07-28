***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2022 16:04
***GENTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GENTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048582
BIST
17:032.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,80
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
17:0317,9146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0355
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
17:0318,2425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0318
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
17:031.009,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 12,24
|Açılış
|: 1.008,20
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler17:01
|PRKAB
|29,04
|259.081.206
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.811
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.326.085
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.299.509
|% -9,95
|
|FENER
|49,82
|337.723.600
|% -8,75
|
|MTRKS
|57,30
|19.770.974
|% -7,80
|
|YEOTK
|88,35
|223.897.361
|% -5,05
|
|THYAO
|49,76
|2.642.228.569
|% 0,12
|
|SISE
|21,38
|1.601.758.737
|% 1,14
|
|YKBNK
|4,68
|1.227.468.911
|% -2,70
|
|AKBNK
|8,52
|1.103.691.482
|% -3,51
|
|EKGYO
|3,18
|1.057.772.380
|% -1,24
|
|EKGYO
|3,18
|1.057.772.380
|% -1,24
|
|YKBNK
|4,68
|1.227.468.911
|% -2,70
|
|SKBNK
|1,63
|301.920.626
|% 0,62
|
|ODAS
|3,76
|585.042.791
|% 1,90
|
|TSKB
|2,60
|392.439.578
|% -0,76
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8960
|17,9136
|% 0,19
|
|Euro
|18,1973
|18,2390
|% -0,19
|
|Sterlin
|21,6369
|21,7454
|% -0,16
|
|Frank
|18,6021
|18,7141
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7522
|4,7760
|% 0,12
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|18,51
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|11,93
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|84,00
|
|Tam
|6.727
|6.794
|3,00
|
|Yarım
|3.278
|3.321
|1,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|0,37
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,56
|