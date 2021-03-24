***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin SeçildiğiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 24 / 03 / 2021 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II–14.1)‘ne uygun olarak hazırlanacak 2021 yılı Konsolide Mali Tablolarının Bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve 21.04.2021 tarihinde yapılacak 49. Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920271BIST