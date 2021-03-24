***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.03.2021 19:06
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
-
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 24 / 03 / 2021 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II–14.1)‘ne uygun olarak hazırlanacak 2021 yılı Konsolide Mali Tablolarının Bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve 21.04.2021 tarihinde yapılacak 49. Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920271
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
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447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|286,00
|586.480
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.924.233
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.776.585
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.765.481
|% -9,98
|
|SERVE
|15,50
|234.017
|% -8,61
|
|LUKSK
|70,00
|9.393.722
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|488.728.723
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|278.301.765
|% -3,54
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,9170
|7,9342
|% -0,07
|
|Euro
|9,3971
|9,4306
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,8252
|10,8795
|% -0,57
|
|Frank
|8,4442
|8,4951
|% -0,28
|
|Riyal
|2,1077
|2,1183
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|7,65
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,01
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|B. Petrol
|64,35
|64,35
|3,56
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