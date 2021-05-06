***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2021-31/12/2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21/04/2021Tescil Tarihi28/04/2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su06/05/2021 -10324Açıklamalar2021 Mali Yılı İçin Seçimi Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun TTSG de ilanı 06/05/2021 - 10324 sayı ile yapılmıştır.Kamuya Saygı ile Duyurulur.Gentaş A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934853BIST