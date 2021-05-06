***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.05.2021 10:45
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021-31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21/04/2021
Tescil Tarihi
28/04/2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06/05/2021 -10324
Açıklamalar
2021 Mali Yılı İçin Seçimi Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun TTSG de ilanı 06/05/2021 - 10324 sayı ile yapılmıştır.
Kamuya Saygı ile Duyurulur.
Gentaş A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934853
BIST
11:121.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:128,3209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:1210,0293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0338
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:12479,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,92
|Açılış
|: 479,60
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:12
|KRDMA
|7,26
|68.788.225
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|777.538
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,35
|34.009.622
|% 9,05
|
|KRDMD
|8,33
|1.708.520.554
|% 8,04
|
|KONTR
|74,75
|18.491.784
|% 7,63
|
|VAKFN
|17,26
|5.393.871
|% -9,96
|
|CANTE
|4,30
|134.982.610
|% -7,92
|
|INTEM
|42,50
|1.820.128
|% -7,57
|
|DOKTA
|27,00
|13.824
|% -6,25
|
|DOBUR
|15,50
|580.775
|% -5,72
|
|KRDMD
|8,33
|1.708.520.554
|% 8,04
|
|THYAO
|12,86
|423.755.044
|% 2,06
|
|EREGL
|19,53
|410.073.795
|% 0,46
|
|GARAN
|7,30
|241.413.008
|% 0,69
|
|KOZAL
|118,20
|172.383.115
|% 0,68
|
|KRDMD
|8,33
|1.708.520.554
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,09
|76.456.857
|% 0,48
|
|GARAN
|7,30
|241.413.008
|% 0,69
|
|THYAO
|12,86
|423.755.044
|% 2,06
|
|CANTE
|4,30
|134.982.610
|% -7,92
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3189
|8,3209
|% 0,08
|
|Euro
|10,0220
|10,0293
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,5386
|11,5964
|% 0,09
|
|Frank
|9,1005
|9,1554
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2132
|2,2243
|% 0,14
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|5,26
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,16
|0,08
|
|B. Petrol
|69,28
|69,28
|0,32
|
Seans Raporu
11:12
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11:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EKGYO, ASELS
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11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 15 artarak (% 0.42 ) 1, 229
-
11:21
TMPOL, MRSHL, KRDMB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:21
INTEM, JANTS, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:21KRDMB
Yüzde 9.20 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 518, 855 adet işlem