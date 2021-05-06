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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.05.2021 10:45



***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2021-31/12/2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21/04/2021
Tescil Tarihi
28/04/2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06/05/2021 -10324
Açıklamalar

2021 Mali Yılı İçin Seçimi Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun TTSG de ilanı 06/05/2021 - 10324 sayı ile yapılmıştır.
Kamuya Saygı ile Duyurulur.
Gentaş A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934853


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Altın Gr. 480 480 2,00  
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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,68 26,72 0,20  
Gümüş Gr. 7,15 7,16 0,08  
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