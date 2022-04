***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviGBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriGENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 200.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 200.000.000 TL 0 TL 0 TL 200.000.000 TLEk AçıklamalarŞirketimiz, 22 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Şirketimizin pay sahibi olduğu GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz nezdinde birleşmeye karar vermiştir. Bu minvalde, Şirketimiz Yönetim Kurulu, yapılan müzakereler sonucunda oy birliğiyle aşağıdaki kararları almıştır:1. Devralan sıfatıyla Şirketimiz tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Birleşme ve Bölünme Tebliği") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, ödenmiş sermayesi 60.000.000,00 TL olan halka kapalı şirket olarak faaliyet gösteren Bolu Ticaret Siciline 4373 sicil numarası ile kayıtlı GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Devrolunan") malvarlığını tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralınması ("Birleşme") için iyiniyetli olarak görüşmelerin başlatılmasına ve bu çerçevede Şirketimiz, Devrolunan ve Devrolunan'ın bir diğer pay sahibi Çelik Uluslararası Nakliyet Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi arasında iyiniyetli görüşmelere ilişkin olarak bağlayıcı olmayan mutabakat zaptının imzalanmasına,2. Birleşme için Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 yıl sonu finansal tabloların ve dipnotlarının esas alınmasına,3. Birleşme neticesinde Şirketimizde gerçekleşecek sermaye artışının ve Devrolunan'ın pay sahiplerinin haklarının korunması için uygulanacak birleşme ve hisse değişimi (veya değiştirme) oranlarının hesaplanması için Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümlerine uygun olarak Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanacak uzman kuruluş raporunun dikkate alınmasına,4. Birleşme sözleşmesi görüşmelerinin yapılması, uzman kuruluş raporu ve sair belgelerin hazırlanması üzerine Birleşme'ye devam edilmesine karar verilmesi halinde, birleşme sözleşmesinin imzalanmasına, bu hususta yönetim kurulu kararının alınmasına, gerekli resmi mercilere onay başvurusu yapılmasına, Birleşme'nin ve Birleşme'ye ilişkin duyuru metninin onaylanması ve ihraç belgesi temin edilmesi için ilgili bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,5. Birleşme'nin en geç 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına, bu kapsamda Birleşme'nin genel kurul onayına sunulmadan en az 30 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara duyurulmasına,6. Yukarıda sayılanlara halel gelmemek üzere, Birleşme'nin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla Birleşme ve Bölünme Tebliği başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince hazırlanması gereken tüm belge, tablo, rapor ve metinlerin zamanında hazırlanmasına ve/veya hazırlatılmasına ve ilgili resmi ve özel merciilere sunulmasına, yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve işlemlerin yapılmasına,7. Birleşme ve Bölünme Tebliği madde 8 ve ilgili diğer hükümler uyarınca kamunun aydınlatılması için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ve ilgili hususların, söz konusu maddelerde öngörülen bilgi ve belgeler ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla zamanında kamuya duyurulmasına ve https://www.gentas.com.tr/ adresindeki kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla ilan edilmesine,8. İşbu toplantıda alınan yukarıdaki kararların Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmasına ve https://www.gentas.com.tr/ adresindeki kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla ilan edilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.