***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 24 / 05 / 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Sermaye Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulumuzun 21/05 2021 tarih ve 18 sayılı kararı ile, ortaklığımız 235.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde ve 154.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2020 yılı kar payından 45.000.000 TL, mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden de 1.000.000 TL bedelsiz artırılarak, toplamda 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili yapılan işlemde2020 yılı kar payından sermayeye ilave edilen 45.000.000 TL'nin ve mevcut yasal kayıtlardaki olağanüstü yedeklerden ilave edilen 1.000.000 TL'nin 21/ 05 /2021 tarihinde ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarılmış olduğu ve bu suretle sermaye artırımına ilişkin işlemlerin tamamen ve usulüne uygun bir şekilde tamamlandığı tespit edilerek,- Artırılan toplamda 46.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların usulüne uygun şekilde ve mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,- Gerçekleştirilecek sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,- Tadil metnine uygun görüş alınması amacıyla, sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,- Esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. numaralı maddesinin Yönetim Kurulumuzun 24 /05 / 2021 tarihli ve 19 sayılı kararıyla kabul edilen yeni şekline uygun görüş alınması ve sermaye artırımına konu payların ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerekli diğer ilgili mercilere müracaat erkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına,- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak tadil metninin, onay tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde ticaret siciline tescil ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına,- Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,karar verilmiştir.Gentaş A.Ş. Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937485BIST